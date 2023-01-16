Українська санкарка здобула історичне золото юніорського чемпіонату світу

Одразу три медалі за минулі вихідні здобули санкарі Львівщини у складі національної збірної України на міжнародних змаганнях, що відбулись у Латвії та Австрії. Серед здобутків команди – історичне золото юніорського чемпіонату світу. Про це Львівському порталу повідомили в управлінні молоді та спорту Львівської ОВА.

В одномісних санях срібним призером 5 етапу Кубку націй, що проходив у Латвії став Антон Дукач. Це вже друга медаль спортсмена у цьому році. Раніше він виборов бронзу на попередньому етапі змагань.

На цих же змаганнях у двомісних санях львів’янин Ростислав Левкович та тернополянин Ігор Гой стали бронзовими призерами.

На чемпіонаті Європи з санного спорту, що відбувся у Латвії, представники Львівщини Олена Стецьків та Ростислав Левкович брали участь у командній естафеті разом з Ігорем Гоєм та Андрієм Мандзієм. На жаль наша команда зупинилася за крок від п’єдесталу.

В Австрії, на чемпіонаті світу серед юніорів, команда за участі вихованців Львівського фахового коледжу спорту Даниїла Марціновського, Вадима Микиєвича та Богдана Бабури, спільно з Юліанною Туницькою з Кременця, посіла друге місце у змаганнях.

До слова, Юліанна Туницька стала також чемпіонкою в індивідуальних змаганнях. Це перша золота медаль ЧС в історії України у санному спорті на юніорському рівні.

Софія Романів