П'яний водій, який врізався у браму Личаківського цвинтаря, оплатить реставрацію

У Львові п’яний водій протаранив 122-річну браму Личаківського цвинтаря. Частина споруди змістилась і вкрилась тріщинами, тому її доведеться демонтувати, аби відреставрувати. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі мерії.

За даними правоохоронців, випадок стався в ніч на неділю, 15 січня. У браму Личаківського цвинтаря на вул. Шімзерів влетів 27-річний нетверезий водій BMW.

На місце прибули патрульні і затримали горе-водія, що намагався втекти пішки. Перевірка на пристрої Drager показала 1,60 проміле алкоголю у його крові, що у вісім разів перевищує допустиму норму.

На чоловіка склали два адмінпротоколи за скоєну ДТП і за керування у стані алкогольного сп’яніння.

Водночас керівництво Личаківського цвинтаря вже обстежило браму і заявило про те, що вона серйозно пошкоджена внаслідок наїзду автомобіля. Найближчим часом споруду доведеться демонтувати, аби її змогли відновити. Всі реставраційні роботи має оплати водій-порушник.

«Брама має серйозні пошкодження. Кам’яна основа змістилася орієнтовно на 10 см, вся у тріщинах. Конструкцію потрібно демонтувати та заново збирати. Ремонті роботи має оплатити водій-порушник, це зазначено у протоколі поліції. Яка це має бути сума, поки не відомо, оскільки реставраційна компанія, яку ми залучили, ще складає кошторис відновлювальних робіт», – відзначив керівник музею Олександр Дмитрів.

Додамо, що браму Личаківського кладовища на вул. Шімзерів встановили у 1901 році. Вона виготовлена з пісковика у неоготичному стилі.

На брамі розміщений медальйон із зображенням Матері Божої авторства Еміля Шредля. Востаннє споруду реставрували у 2015 році.

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Фото: ЛМР