На Львівщині збили трьох пішоходів

15 січня у Львові та в області стались три аварії, в яких водії наїхали на пішоходів. Внаслідок ДТП троє осіб були травмовані. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

15 січня близько 9.00 на автодорозі «Мостиська-Самбір», у місті Мостиська, водійка автомобіля ВАЗ-2106, 23-річна мешканка одного з сіл Яворівського району, не впоралась з керуванням – транспортний засіб виїхав на тротуар та наїхав на пішохода, місцевого жителя віком 64 роки. Внаслідок наїзду чоловік отримав тілесні ушкодження та був доставлений до лікарні.

Того ж дня о 18.50 на перехресті вулиць Кульпарківської-Перфецького у Львові водій автомобіля «Шкода Фабія», 21-річний житель одного з сіл Львівського району, скоїв наїзд на 45-річного львів’янина, який переходив проїзну частину в межах пішохідного переходу. Внаслідок наїзду чоловік отримав тілесні ушкодження та був доставлений до лікарні.

І ще одна ДТП сталась близько 22.00 на вулиці Науковій у Львові. Там 29-річний мешканець одного з сіл Яворівського району, керуючи автомобілем «Фольксваген Кадді», скоїв наїзд на 29-річну львів’янку, яка переходила проїзну частину в межах пішохідного переходу. Внаслідок наїзду жінка отримала тілесні ушкодження та була доставлена до лікарні.

В усіх випадках слідчі територіальних підрозділів поліції відкрили кримінальні провадження за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Проводяться розслідування, правоохоронці встановлюють обставини подій.

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