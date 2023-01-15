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Зеленський запровадив санкції проти низки громадян України та РФ

Анастасія Диняк

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Президент Володимир Зеленський підтримав рішення РНБО про запровадження санкцій щодо 198 осіб. Зокрема, йдеться про російських діячів культури та пропагандистів, а також деяких громадян України. Про це йдеться в указі на сайті президента.

Так, Зеленський ввів у дію рішення РНБО від 15 січня.

Зокрема, під санкціями опинилися громадяни РФ:

  • перекладач Дмитро Пучков (Гоблін),
  • політик і письменник Микола Старіков,
  • журналіст Віталій Третьяков,
  • режисер і продюсер Борис Яновський,
  • телеведуча Яна Рудковська,
  • телеведучий і актор Олексій Земський,
  • журналіст і продюсер Максим Додонов,
  • телеведучий Борис Корчевніков,
  • пропагандист Михайло Фролов,
  • військовий Олександр Колмаков,
  • журналіст і музичний критик Сергій Сосєдов,
  • телеведуча Катерина Березовська,
  • пропагандист Борис Рожин,
  • актор і телеведучий Андрій Соколов,
  • військовий Віктор Єрмаков,
  • борець Дзамболат Тедеєв,
  • політолог Ростислав Іщенко,
  • пропагандист Володимир Аніщенков,
  • телеведучий Руслан Осташко,
  • тележурналіст Євген Бекасов,
  • керівник проєкту «WarGonzo» Семен Пегов,
  • телеведуча Ангеліна Вовк,
  • журналіст Кирило Поздняков,
  • автор і співведучий програми «Москва. Кремль. Путін» Павло Зарубін,
  • пропагандист Валентин Гвоздєв,
  • депутат Держдуми Борис Громов,
  • політолог Володимир Корнілов,
  • пропагандист і військовий кореспондент Юрій Котенок,
  • акторка Евеліна Бльоданс, співак Юрій Лоза.

До списку потрапили також низка громадян України:

  • громадянка України телеведуча Діана Панченко,
  • український політолог і радник кількох українських президентів громадянин РФ Дмитро Видрін,
  • громадянка РФ і України пропагандистка Юлія Лозанова,
  • пропагандист громадянин РФ і України Максим Фомін,
  • громадянин РФ і України колишній «посол» так званої «ЛНР» в Росії Родіон Мірошник,
  • колишній нардеп Верховної Ради України від КПУ громадянин РФ Спиридон Кілінкаров,
  • громадянин України проросійський громадський діяч Василь Вакаров,
  • громадянин України та РФ колаборант Євген Копатько,
  • громадянин України письменник Володимир Сергієнко,
  • громадянин України та РФ екскерівник «РИА Новости Украина» Кирило Вишинський,
  • громадянка України директорка ГО «Партія Шарія» Алла Бондаренко,
  • громадянин України донецький пропагандист Денис Григорюк.

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