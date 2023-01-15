Зеленський запровадив санкції проти низки громадян України та РФ

Президент Володимир Зеленський підтримав рішення РНБО про запровадження санкцій щодо 198 осіб. Зокрема, йдеться про російських діячів культури та пропагандистів, а також деяких громадян України. Про це йдеться в указі на сайті президента.
Так, Зеленський ввів у дію рішення РНБО від 15 січня.
Зокрема, під санкціями опинилися громадяни РФ:
- перекладач Дмитро Пучков (Гоблін),
- політик і письменник Микола Старіков,
- журналіст Віталій Третьяков,
- режисер і продюсер Борис Яновський,
- телеведуча Яна Рудковська,
- телеведучий і актор Олексій Земський,
- журналіст і продюсер Максим Додонов,
- телеведучий Борис Корчевніков,
- пропагандист Михайло Фролов,
- військовий Олександр Колмаков,
- журналіст і музичний критик Сергій Сосєдов,
- телеведуча Катерина Березовська,
- пропагандист Борис Рожин,
- актор і телеведучий Андрій Соколов,
- військовий Віктор Єрмаков,
- борець Дзамболат Тедеєв,
- політолог Ростислав Іщенко,
- пропагандист Володимир Аніщенков,
- телеведучий Руслан Осташко,
- тележурналіст Євген Бекасов,
- керівник проєкту «WarGonzo» Семен Пегов,
- телеведуча Ангеліна Вовк,
- журналіст Кирило Поздняков,
- автор і співведучий програми «Москва. Кремль. Путін» Павло Зарубін,
- пропагандист Валентин Гвоздєв,
- депутат Держдуми Борис Громов,
- політолог Володимир Корнілов,
- пропагандист і військовий кореспондент Юрій Котенок,
- акторка Евеліна Бльоданс, співак Юрій Лоза.
До списку потрапили також низка громадян України:
- громадянка України телеведуча Діана Панченко,
- український політолог і радник кількох українських президентів громадянин РФ Дмитро Видрін,
- громадянка РФ і України пропагандистка Юлія Лозанова,
- пропагандист громадянин РФ і України Максим Фомін,
- громадянин РФ і України колишній «посол» так званої «ЛНР» в Росії Родіон Мірошник,
- колишній нардеп Верховної Ради України від КПУ громадянин РФ Спиридон Кілінкаров,
- громадянин України проросійський громадський діяч Василь Вакаров,
- громадянин України та РФ колаборант Євген Копатько,
- громадянин України письменник Володимир Сергієнко,
- громадянин України та РФ екскерівник «РИА Новости Украина» Кирило Вишинський,
- громадянка України директорка ГО «Партія Шарія» Алла Бондаренко,
- громадянин України донецький пропагандист Денис Григорюк.
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Анастасія Диняк