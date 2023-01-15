В Україні зросла кількість вбитих та поранених росіянами дітей

Станом на ранок неділі, 15 січня, російські військові вбили 454 дитини в Україні, ще щонайменше 894 – зазнали поранень. Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

Правоохоронці відзначають, що ці дані не є остаточними, оскільки триває робота з їх встановлення жертв в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій – 429, Харківській – 269, Київській – 117, Миколаївській – 82, Чернігівській – 68, Луганській – 66, Херсонській – 83, Запорізькій – 81, Дніпропетровській – 55.

14 січня внаслідок ракетної атаки ворога на місто Дніпро відбулося влучання в 9-ти поверховий житловий будинок. Наразі відомо про 15-річну загиблу дівчинку та ще 14 поранених дітей, найменшій дитині 3 роки. Продовжуються пошукові роботи.

За даними правоохоронців, щонайменше 3 126 закладів освіти пошкоджено внаслідок щоденних бомбардувань та обстрілів українських міст і сіл збройними силами РФ. При цьому 337 з них зруйновані повністю.

Нагадаємо, унаслідок ракетного удару 14 січня по багатоповерховому будинку у Дніпрі загинули 20 мирних мешканців, ще щонайменше 73 – отримали поранення.