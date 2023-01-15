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В одному з танкових батальйонів РФ залишилося всього 10 танків, – Генштаб

Анастасія Диняк

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Противник продовжує щоденно зазнавати втрат у живій силі. В одному з танкових батальйонів РФ у справному стані залишалось 10 одиниць танків Т-80БВ. Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

Так, 12 січня, у напрямку Старобільська Луганської області, здійснювалась евакуація близько 50 осіб пораненого особового складу противника, які діяли неподалік Сватового.

За наявною інформацією, у одному із танкових батальйонів 26 танкового полку окупантів, що бере участь у бойових діях на Куп’янському напрямку, станом на 12 січня у справному стані залишалось 10 одиниць танків Т-80БВ. Решта або знищені, або виведені із ладу. З особового складу у батальйоні залишилось близько 30 загарбників.

Українська авіація протягом минулої доби завдала 5 ударів по районах зосередження окупантів. Також, збито БпЛА типу «Орлан-10».

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України в той же час уразили 2 пункти управління, 9 районів зосередження живої сили та військової техніки, склад боєприпасів, а також станцію радіоелектронної боротьби ворога.

Нагадаємо, станом на 15 січня Росія втратила вже 3 106 танків та понад 115 290 військових.

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