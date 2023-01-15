РФ втратила ще понад 600 бійців

Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні вже близько 115 290 військових, 3 106 танків, 286 літаків та 276 гелікоптерів. Про це йдеться у Facebook Генштабу ЗСУ.

З 24 лютого по 15 січня загальні втрати Росії становлять:

особового складу ‒ 115 290 (+630) осіб,

танків ‒ 3 106 (+2) од,

бойових броньованих машин ‒ 6 183 (+10) од,

артилерійських систем – 2 094 (+4) од,

РСЗВ ‒ 437 (+0) од,

засоби ППО ‒ 219 (+0) од,

літаків – 286 (+0) од,

гелікоптерів – 276 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 4 846 (+0) од,

кораблі /катери ‒ 17 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 1 872 (+5),

Крилаті ракети – 749 (+26);

Спеціальна техніка ‒ 187 (+1).

У Генштабі додають, що дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.