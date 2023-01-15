РФ втратила ще понад 600 бійців

Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні вже близько 115 290 військових, 3 106 танків, 286 літаків та 276 гелікоптерів. Про це йдеться у Facebook Генштабу ЗСУ.
З 24 лютого по 15 січня загальні втрати Росії становлять:
- особового складу ‒ 115 290 (+630) осіб,
- танків ‒ 3 106 (+2) од,
- бойових броньованих машин ‒ 6 183 (+10) од,
- артилерійських систем – 2 094 (+4) од,
- РСЗВ ‒ 437 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 219 (+0) од,
- літаків – 286 (+0) од,
- гелікоптерів – 276 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 4 846 (+0) од,
- кораблі /катери ‒ 17 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 1 872 (+5),
- Крилаті ракети – 749 (+26);
- Спеціальна техніка ‒ 187 (+1).
У Генштабі додають, що дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.
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Анастасія Диняк