Українська авіація завдала 7 ударів по районах зосередження окупантів

15 січня українські військові завдали ударів по районах зосередження ворога, а також по російських позиціях ППО. Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

Противник продовжує зазнавати значних втрат. Так, через нестачу ліжко-місць у лікарнях населеного пункту Горлівка Донецької області, всіх поранених з лінії фронту на Донецькому напрямку евакуюють до Жданівки.

Авіація Сил оборони протягом доби завдала 7 ударів по районах зосередження окупантів, а також 2 удари по позиціях протиповітряної оборони противника. А наші ракетники і артилеристи уразили 2 райони зосередження живої сили російських загарбників.