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На Херсонщині на ворожій міні підірвалися цивільні

Анастасія Диняк

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Біля селища Велика Олександрівка на Херсонщині двоє людей підірвалися на російській міні. Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

Так, двоє чоловіків 35 та 53 років перевіряли свої поля та натрапили на міну, яку залишили російські окупанти. Унаслідок отриманих від вибуху травм чоловіки померли на місці.

«Мінна небезпека на Херсонщині залишається надзвичайно високою. Будь ласка, утримайтеся від відвідин полів, лісосмуг та інших місць, які ще не обстежили сапери. Якщо ви натрапили на вибухонебезпечний предмет, в жодному разі не чіпайте його. Повідомте про таку знахідку правоохоронців або рятувальників», – наголосив Янушевич.

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