Дефіцит електроенергії збільшився через пошкодження ТЕС, – «Укренерго»

Станом на 11:00 год. енергетична інфраструктура відновлюється після 12-го ракетного удару РФ. Наразі тривають ремонтні роботи на всіх пошкоджених обстрілами об’єктах. Про це повідомили в «Укренерго».

14 січня ворог намагався прицільно бити по блоках теплових електростанцій (ТЕС). Через пошкодження обладнання вони припинили або знизили виробіток електроенергії, і в енергосистемі збільшився дефіцит.

Унаслідок цього довелося знизити ліміти споживання, пропорційно для всіх областей. Обмеження діятимуть протягом всієї доби 15 січня. При їх перевищенні будуть застосовані аварійні відключення. Отже, для споживачів терміни відключень можуть збільшитись.

Українців закликають дотримуватись таких правил енергоощадності:

не залишайте освітлення у кімнатах, де ніхто не перебуває; не залишайте техніку в «Режимі сну»; не вмикайте одночасно два і більше енергоємні прилади; після того, як подачу електроенергії відновили, вмикайте електроживлення поступово: спочатку освітлення, потім – прилади з невисокою потужністю; вимикайте прилади, у яких немає нагальної потреби, наприклад, телевізор, який ніхто не дивиться.