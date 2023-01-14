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У Львові ТОРівці затримали закладчика наркотиків

Ольга Денисяка

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13 січня патрульні затримали 22-річного порушника комендантської години, який, ймовірно, робив закладки наркотиків. Про це йдеться у Facebook Патрульної поліції Львівщини.

«Вчора о 4-й годині ранку екіпаж роти тактико-оперативного реагування виявив на вулиці Івана Франка порушника комендантської години. Чоловік, вгледівши поліцейський автомобіль, різко змінив напрямок руху», – йдеться в повідомленні.

Патрульні розповідають, що зупинили порушника, він мав ознаки наркотичного сп’яніння. У 22-річного чоловіка виявили, ймовірно, заборонені речовини. 

«Також, у патрульних було достатньо підстав вважати, що він може бути причетним до розповсюдження наркотичних речовин», – додали патрульні.

На місце події викликали слідчо-оперативну групу.

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