У Львові ТОРівці затримали закладчика наркотиків

13 січня патрульні затримали 22-річного порушника комендантської години, який, ймовірно, робив закладки наркотиків. Про це йдеться у Facebook Патрульної поліції Львівщини.

«Вчора о 4-й годині ранку екіпаж роти тактико-оперативного реагування виявив на вулиці Івана Франка порушника комендантської години. Чоловік, вгледівши поліцейський автомобіль, різко змінив напрямок руху», – йдеться в повідомленні.

Патрульні розповідають, що зупинили порушника, він мав ознаки наркотичного сп’яніння. У 22-річного чоловіка виявили, ймовірно, заборонені речовини.

«Також, у патрульних було достатньо підстав вважати, що він може бути причетним до розповсюдження наркотичних речовин», – додали патрульні.

На місце події викликали слідчо-оперативну групу.

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