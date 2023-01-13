«Звільнили за вимогу говорити українською»: у львівській школі розгорівся мовний скандал

В мережі розгорівся скандал довкола ситуації зі звільненням львівської вчительки через те, що вона вимагала від учня-переселенця говорити українською мовою. Керівник управління освіти Львова Андрій Закалюк прокоментував поширену інформацію і запевеив, що «ситуація не пов’язана, ні з вивченням, ні з вживанням української мови. Про це повідомляє Львівський портал.

Нещодавно у соцмереж поширили інформацію про те, що у Львові вчительку звільнили зі школи за те, що вона зробила зауваження дитині-переселенцю говорити в школі державною мовою.

«Це неможливо. У Львові звільнили вчительку української мови (завуча школи) за те, що зробила зауваження дитині-переселенцю говорити в школі державною мовою. Звільнили з приписом-забороною обіймати посади в майбутньому. Як?! Як таке могло трапитися у Львові? Чому змовчали вчителі? Де голос інтелігенції? Чому ніхто не відстояв, чому не піднялися на бунт? Мать-переселенка пожалілася, що її рєбйонка прітєсняют. Відділ освіти прислав комісію з 12 защітнікофф – і, вуаля (!), завуча звільнено!», – заявила у Facebook українська письменниця та активістка Лариса Ніцой.

Керівник управління освіти ЛМР Андрій Закалюк прокоментував скандал, що розгорівся в мережі та розповів, що у вересні до управління звернулася мама, яка зі своїм сином переїхала з Харкова. Батько залишився у Харкові і зараз воює у складі Збройних сил України.

«На уроці української мови вчителька попросила учня здавати контрольну роботу, він затягував її здачу. Вчителька просила здавати швидше. І не стримала своїх емоцій, стала йому говорити, що «ви винні, що почалася війна», і що «ви сюди «понаїхали». Ми скликали комісію, розібралися у цій ситуації. Запросили психолога з іншої школи. Вона поговорила з усіма учнями у класі, які були свідками цієї історії. Усі діти підтвердили, що вчителька так висловлювалась», – цитує Андрія Закалюка пресслужба міськради.

Очільник освіти Львова наголосив, що цей учень не розмовляв російською мовою. І його мама теж розмовляє українською мовою

Посадовець додав, що вчителька української мови продовжує працювати у цій школі. Але у класі, де вчиться цей учень, вона не викладає.

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