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В Яворові генератор ледь не спалив будинок

Наталя Дуляба

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Полум’я з палаючого генератора в Яворові ледь не перекинулось на житловий будинок. Про це Львівському порталу повідомили в Головному управлінні ДСНС Львівщини.

Випадок стався ввечері 12 січня у Яворові. Тут близько 23:17 год. спалахнула пожежа на подвір‘ї приватного житлового будинку, розташованого на вул. Маковея.

Пожежу вчасно помітив сусід. З‘ясувалось, що то загорівся генератор. Його власники встановили майже  впритул до свого будинку, тож існувала загроза перекидання вогню.

Рятувальники зуміли оперативно загасити займання і не допустити поширення полум‘я на житловий будинок.

Ліквідували пожежу о 23:48 год. Вогонь повністю знищив генератор.

Мешканців Львівщини закликають дотримуватись таких правил безпеки під час користування генераторами:

  • не вносьте зміни в конструкцію генератора;
  • не розміщуйте генератор у замкнутому приміщенні без вентиляції, а також у вибухонебезпечному середовищі, в підвалах та в приміщеннях з можливим перебуванням людей;
  • не паліть та не користуйтеся джерелами відкритого вогню під час заправки та експлуатації генератора;
  • не відкривайте кришку баку, коли працює генератор;
  • не об’єднуйте генератори у ланцюг;
  • не допускайте до генератора сторонніх осіб або тварин;
  • не змішуйте різні види мастила та палива;
  • не перевищуйте максимально допустимий струм вихідного роз’єму генератора.

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