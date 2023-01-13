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У парку Високий замок встановили гойдалки та висадили дерева

Андрій Котенський

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У парку Високий замок встановили гойдалки і висадили 127 дерев. Тепер на панораму Львова та телевежу можна помилуватися, гойдаючись на гойдалках. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Як повідомила начальниця управління екології та природних ресурсів ЛМР Олександра Сладкова, упарку Високий замок встановили після ремонту гойдалки, демонтовані в парку Франка, зробили їх різні конфігурації для дітей різного віку.

Також досадили 12 ялин, 2 ялиці, 13 сосен і 100 грабів.

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