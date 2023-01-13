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У Львові судитимуть 19 бойовиків «ЛНР»

Наталя Дуляба

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На лаві підсудних опинились 19 українців, які добровільно вступили до лав терористів «ЛНР» і воювали проти України. Про це Львівському порталу повідомили в Офісі генпрокурора.

Йдеться про 19 громадян України, мешканців Луганської області. Встановлено, що в лютому 2022 року, напередодні повномасштабного вторгнення РФ, вони добровільно перейшли на бік ворога та вступили у незаконне воєнізоване формування так званої «ЛНР».

Після вторгнення російських військ ці бойовики воювали на території Харківської області. Зрадників спіймали торік у вересні під час спроби подальшого просування на підконтрольну Україні територію.

Наразі всі обвинувачені перебувають у СІЗО.

Кримінальне провадження було відкрито за фактами державної зради, участі у терористичній організації та діяльності незаконних збройних формувань (ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 260 КК України).

Досудове розслідування здійснювали правоохоронці зі Львівщини. Обвинувальні акти вже скеровано до суду, він і обиратиме покарання зрадникам.

За скоєне бойовикам так званої «ЛНР» «світить» до 15 років тюрми із конфіскацією майна.

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