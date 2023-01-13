У Львові неповнолітній продавав неіснуючих цуценят коргі

У Львові правоохоронці викрили 17-річного хлопця, який у мережі Інтернет розміщував оголошення про продаж неіснуючих цуценят породи коргі. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі головного управління Національної поліції Львівщини.

Правоохоронці встановили, що зловмисник створив та адміністрував сайт у Інтернеті, де розміщував оголошення про продаж домашніх улюбленців, хоча в наявності песиків у нього не було. Спритник отримував від клієнтів кошти у якості завдатку, після чого припиняв спілкування з ними, а гроші привласнював.

Всього поліцейські задокументували чотири факти фіктивного продажу цуценят.

Малодику оголосили підозру у шахрайстві (ч.1, ч.2 ст.190 ККУ). Підозрюваному загрожує до трьох років позбавлення волі. Досудове розслідування досі триває.

Варто додати, що вартість одного цуценяти коргі на ринку може обійтися більше 30 тис. грн.

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