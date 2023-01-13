Посеред трамвайної колії на Стуса авто перекинулось на дах

На Новому Львові позашляховик перекинувся на дах посеред трамвайної колії. Постраждала одна людина. Про це Львівському порталу повідомили у патрульній поліції Львівщини.

Аварія сталась у п‘ятницю вранці, 13 січня, поблизу АЗС на просп. Червоної Калини — вул. Стуса. Тут водій позашляховика не впорався з керуванням, виїхав на бордюр, а потім перекинувся на дах посеред трамвайної колії.

Попередньо відомо про одного постраждалого. Рух трамваїв був заблокований, однак станом на 10:50 год. автівку вже прибрали з колії.

Наразі всі деталі встановлюються.

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Фото: Варта 1