На Львівщині затримали організаторів каналу переправлення ухилянтів за кордон

На Львівщині викрили зловмисників, які «спеціалізувались» на незаконному переправленні за кордон військовозобов’язаних чоловіків. Свої «послуги» вони оцінювали в 1300 тисяч доларів США з одного «клієнта». Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Як встановили правоохоронці, мешканці міста Нововолинськ Волинської області – 38-річна жінка та двоє чоловіків віком 43 та 52 роки – організували виготовлення фіктивних документів, які надають військовозобов’язаним чоловікам підстави для уникнення мобілізації у Збройні сили України та виїзду за кордон під час дії воєнного стану. Свої «послуги» вони оцінювали у суму 1300 тисяч доларів США з одного «клієнта».

Встановлено, що зловмисники можуть бути причетними до щонайменше 15 фактів незаконного переправлення військовозобов’язаних через державний кордон України.

Під час обшуків у зловмисників знайшли та вилучили флеш-накопичувачі, чорнові записи та інші речові докази їх причетності до вчинення кримінальних правопорущень.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.3 ст.332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на термін від семи до дев’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на термін до трьох років з конфіскацією майна. Досудове розслідування триває.

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