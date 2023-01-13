На Львівщині рідкісна хвороба знерухомила 10-річного хлопчика

Медики Західноукраїнського дитячого медцентру допомогли одужати 10-річного хлопчику, у якого підозрюють аутоімунний енцефаліт. Хворобу, яка знерухомила хлопчика, міг спровокувати перенесений коронавірус. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі ЗУСДМЦ

Ще кілька тижнів тому Назарко із Львівщини був прикутий до ліжка через раптову хворобу. Медики підозрюють у нього аутоімунний енцефаліт. Хвороба, яка знерухомила хлопчика, почалась із тривалої гарячки, яка продовжувалась понад два місяці. Далі раптово, в один день, з’явились розлади травлення та наросла неврологічна симптоматика. Перебуваючи в інфекційній лікарні, підліток впав у кому.

Коли хлопчина отямився, за його лікування взялись медики Центру, які підібрали і розпочали терапію імуносупресивними довенними імуноглобулінами та гормонами.

«Дані лабораторних та інструментальних досліджень, характерна клінічна картина дають нам підстави говорити саме про аутоімунний енцефаліт (ймовірно після перенесеного covid19). Призначене згідно з протоколами лікування було ефективним, зараз хлопчина продовжує терапію гормонами, поступово зменшуючи дозу», – пояснює імунолог ЗУСДМЦ Соломія Тимчишин.

Шлях до одужання у Назара виявився довгим, над встановленням діагнозу та лікуванням працювало багато фахівців Центру: педіатр, невролог, лікар фізичної реабілітаційної медицини, фізичний терапевт, фахівці діагностичного відділення, анестезіологи тощо. Одним із важливих етапів відновлення Назарка були реабілітаційні заняття. Команда реабілітологів на основі функціональних обстежень розробила план індивідуальних занять, які розпочались з перших днів перебування хлопчика у педіатричному відділенні.

«Коли я почав працювати з хлопчиком, він просто лежа. Ми поступово вчились сідати, тримати рівновагу, вставати і ходити – спочатку з допоміжним технічним засобом, а далі самостійна ходьба», – розказує про Назарчика реабілітолог лікарні Олег Бурій.

В оновленому залі для реабілітації хлопчик понад три тижні посилено працював над вдосконаленням функціональних навичок та зміцненням м’язів.

«Функціональний стан підлітка цілком дозволяє йому перебувати вдома, самостійно себе обслуговувати, і головне – повернутись до навчання», – каже фахівець фізіотерапевтичного відділення.

Медики нагадують батькам:

бути уважними до скарг малюків на самопочуття

коли виникає лихоманка незрозумілого генезу, звертатись до сімейного лікаря

за можливості робити тести на грип та ковід під час нездужання

якщо гарячка у дитини тривала, варто звернутись у наш Центр на консультацію до

імунолога чи гематолога.

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