Львів прощається з Героєм Павлом Малаховським

У п’ятницю, 13 січня, Львів попрощається з Павлом Малаховським, який загинув, захищаючи Україну від російських окупантів. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Мерія закликає львів’ян та гостей міста долучитись до міської церемонії прощання та утриматися в цей час від проведення розважальних заходів та святкувань.

Чин похорону розпочнеться об 11:00 у Гарнізонному храмі свв. апп. Петра і Павла, об 11:30 відбудеться міська церемонія прощання на площі Ринок. Поховають Героя на Личаківському кладовищі.

Маршрут похоронної процесії: Гарнізонний храм свв. апп. Петра і Павла УГКЦ (вул. Театральна, 11) – пл. Катедральна – пл. Ринок (міська церемонія прощання) – вул. Руська – вул. Підвальна – вул. Володимира Винниченка – пл. Соборна – вул. Пекарська – вул. Шімзерів – вул. Мечникова – Личаківський цвинтар.

Біографічна довідка Героя

Павло Малаховський (06.10.1987-03.01.2023) Львів’янин.

Навчався у Середній загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №86. Закінчив Університет банківської справи у Львові.

У мирний час працював у Публічному акціонерному товаристві «Український інноваційний банк», згодом – у Товаристві з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія Абсолют Фінанс». Протягом 2020-2021 років працював у ТОВ «Нова Пошта».

Захоплювався автомобілями, у дитинстві займався боксом.

Із перших днів повномасштабного вторгнення добровольцем пішов на війну. Боровся проти держави-терориста у лавах 106-ї окремої бригади територіальної оборони Регіонального управління «Захід» Сил територіальної оборони Збройних сил України на південному та східному напрямках.

У Павла Малаховського залишилися батьки, бабуся, двоє братів та син.

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