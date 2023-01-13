ОСТАННІ НОВИНИ

Львів на паркуванні заробив майже 26 млн грн

Андрій Котенський

|

Торік до міського бюджету Львова надійшло понад 25,6 млн грн від сплати за послуги паркування. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

За словами директора департаменту міської мобільності та вуличної інфраструктури ЛМР Олега Забарило, приватні оператори платних паркувальних майданчиків сплатили до міського бюджету 13,828 млн грн, а комунальне ЛКП «Львівавтодор» – 11,8 млн грн.

Загалом, у Львові створено всього 5488 місць для платного паркування, з них 524 – для осіб з інвалідністю.

Нагадаємо, мережа майданчиків для платного паркування, які обслуговує ЛКП «Львівавтодор», має назву ЛеоПарковка. Вона об’єднує 66 відведених майданчиків, 2 спеціально обладнані майданчики та 2 майданчики для паркування туристичного автотранспорту.

Додамо, торік до міського бюджету Львова надійшло 50,2 млн грн від сплати штрафів за порушення правил стоянки/зупинки автотранспорту.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Озера розбрату
Наталя ДУЛЯБА
Озера розбрату

У Львові розгорівся скандал довкола чистки озер у Снопківському парку. Місцеві мешканці скаржаться на утворення суцільни...

Де можна поколядувати. Анонс січневих концертів у Львові
Омелян ШЕВЧУК
Де можна поколядувати. Анонс січневих концертів у Львові

У Львові впродовж місяця заплановано багато цікавих подій на різдвяну тематику. Про це повідомляють організатори подій у...

УПЦ МП воює із «сатанинською церквою» і «свинячими мордами 95 кварталу»
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
УПЦ МП воює із «сатанинською церквою» і «свинячими мордами 95 кварталу»

Український боксер Василь Ломаченко опублікував скандальне відео проповіді митрополита Лонгина УПЦ московського патріарх...

ТОП-100 українських пісень 2022 року
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
ТОП-100 українських пісень 2022 року

Не квотами єдиними. Відкрите вторгнення рашистів в Україну стало черговим каталізатором до творення нових українських пі...

всі статті
Львівський портал