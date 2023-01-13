Львів на паркуванні заробив майже 26 млн грн

Торік до міського бюджету Львова надійшло понад 25,6 млн грн від сплати за послуги паркування. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

За словами директора департаменту міської мобільності та вуличної інфраструктури ЛМР Олега Забарило, приватні оператори платних паркувальних майданчиків сплатили до міського бюджету 13,828 млн грн, а комунальне ЛКП «Львівавтодор» – 11,8 млн грн.

Загалом, у Львові створено всього 5488 місць для платного паркування, з них 524 – для осіб з інвалідністю.

Нагадаємо, мережа майданчиків для платного паркування, які обслуговує ЛКП «Львівавтодор», має назву ЛеоПарковка. Вона об’єднує 66 відведених майданчиків, 2 спеціально обладнані майданчики та 2 майданчики для паркування туристичного автотранспорту.

Додамо, торік до міського бюджету Львова надійшло 50,2 млн грн від сплати штрафів за порушення правил стоянки/зупинки автотранспорту.

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