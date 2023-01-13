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Львів’ян закликають приносити використані ялинки в Домівку врятованих тварин

Ольга Денисяка

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У зв‘язку із закінченням різдвяних свят мешканці Львівської громади будуть викидати ялинки, які прикрашали їх домівки. Але ці дерева можуть принести користь мешканцям «Домівки врятованих тварин», ставши кормом для її мешканців. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської міської ради.

Тож усіх охочих закликають приносити ялиночки на вул. Олекси Довбуша, 24 з 10:00 до 17:00 год.

«Пропонуємо Вам взяти участь у благодійній акції «Ялинка для тваринки». Для багатьох дерева стали декораціями, але ми знаємо, як можна використати їх повторно та з користю. Багато хто з мешканців Домівки врятованих тварин залюбки би поласував ними. Приносити ялиночки можна на вул. Олекси Довбуша, 24 з 10:00 до 17:00. Наші підопічні будуть дуже вдячні вам за такий смаколик!», – каже Орест Залипський, керівник Домівки врятованих тварин.

Нагадаємо також, що у Львові будуть діяти 7 централізованих пунктів збору ялинок для того, аби мешканці могли здати їх на утилізацію.

Залишити хвойні біля контейнерних майданчиків можна буде 21-22 січня, 25 січня, та 28-29 січня за адресами:

 • просп. Чорновола, 1 (біля контейнерних майданчиків);

 • вул. Замарстинівська, 167а;

 • вул. Володимира Великого, 14а (вхід в Кіноцентр, що у парку «Горіховий Гай»);

 • вул. Виговського, 34 (біля Залізничної районної адміністрації);

 • вул. Шафарика, 15 (вхід в лісопарк «Погулянка»);

 • просп. Чорновола, 45 (на площі поруч із шиномонтажем «Шипшина»);

 • вул. Хоткевича – вхід в парк Святого Івана Павла II Папи Римського, поблизу церкви Різдва Пресвятої Богородиці.

Також львів’яни можуть самостійно привезти хвойні на станцію компостування, що на вул. Пластова, 13, або в ЛКП «Зелений Львів», за адресою вул. Замарстинівська, 167а.

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