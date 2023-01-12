За видобуток гравію жителю Самбора загрожує до трьох років тюрми

До суду скеровано обвинувальний акт стосовно місцевого мешканця Самбора за незаконного видобування гравію. Про це Львівському порталу повідомили у відділі інформаційної політики Львівської обласної прокуратури.

Слідством встановлено, що у серпні минулого року обвинувачений на березі річки Дністер, без дозвільних документів, завантажив на спеціальний вантажний самоскид піщано-гравійну суміш в кількості понад 5 куб. м, яка згідно з чинним законодавством відноситься до корисних копалин загальнодержавного значення та карається до трьох років позбавлення волі.

Судом також накладено арешт на вантажівку.

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