В Авдіївці від серцевого нападу померла 6-річна дівчинка

У місті Авдіївка на Донеччині, яке постійно перебуває під обстрілами російських окупантів, від серцевого нападу померла 6-річна дівчинка. Про це в ефірі Еспресо розповів очільник військової адміністрації міста Віталій Барабаш.

За словами Віталія Барабаша, дитина померла в минулої ночі, вона мешкала разом з дідусем та бабусею, її мама перебуває за кордоном на заробітках, а тато помер.

«Звечора у дитини почали німіти руки й ноги, вона нікому нічого не сказала… На жаль, немає жодного законного механізму примусово вивозити дітей з міста… І ми не можемо вплинути на волю безвідповідальних батьків чи опікунів, що тимчасово відправити дітей у безпечне місце», – зазначив Віталій Барабаш.

Віталій Барабаш також уточнив, що на сьогодні у Авдіївці залишається близько 2500 людей, до повномаштабного вторгнення їх було майже 33 000.

За словами волонтера Владислава Маховського, Елі було всього 6 рочків, і вона через постійні обстріли була налякана і ховалася у підвалі…

«Їй було шість років… Перший раз я її побачивши в підвалі, де вона була зі своїми бабусею та дідусем. Дівчинка повідомляла, що їй страшно. Запропонував її опікунам, бабусі та дідусеві евакуюватися, не захотіли… Через час ще відвідав, переконував евакуюватись, не захотіли. На її шестиріччя привіз торт і подарунок, але «опікуни» м’яко відмовили від побачення з дівчинкою, потім вони до старої Авдіївки перебралися, я заїжджав і туди, але від зустрічі з малечею мені відмовили… Біль, жахливий біль, дитина, яку бачив лише пару разів але яка запала в душу зі своїми великими і довірливими очима… Як врятувати цих дітей?», – повідомив Владислав Маховський.

Засновниця міжнародного центру підтримки мам та дітей «МІСТО ДОБРА» Марта Левченко переконана, що українська служба у справах дітей мала примусово забрати дитину від таких батьків чи опікунів.

«Служби у справах дітей, вилучають дітей з родин, якщо є загроза їхньому життю та здоров’ю, також таких дітей вилучають за неналежні умови проживання! Це роблять щодня по усій країні! За уставленим протоколом. Все чітко прописано в законі. (Якщо виникла безпосередня загроза життю або здоров’ю дитини, орган опіки та піклування, якому стало відомо про це, приймає рішення про негайне відібрання дитини у батьків або осіб, які їх замінюють (пункт 8 Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 р. № 866.», – повідомила Марта Левченко.

Вона обурена, чому у зоні бойових дій досі залишаються діти, які перебувають у неналежних умовах із прямою загрозою здоров’я та життя. Чому не працює закон? Чому цих дітей не вивозять.

«Ми готові прийняти усіх мам з дітьми (з прифронтових зон), бабусь і навіть їх тварин до центру «МІСТО ДОБРА», де все абсолютно безкоштовно, а умови прекрасні… але ніхто не виїздить. Чому! А діти… помирають…», – приголомшена Марта Левченко.

Нагадаємо, що станом на ранок вівторка, 10 січня, російські військові вбили 453 дитини в Україні, ще щонайменше 879 – зазнали поранень.

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