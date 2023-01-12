У росіян відібрали нелегально отриманий будинок в центрі Львова

Агентству з розшуку та менеджменту активів (АРМА) передали двоповерховий будинок в центрі Львова майже за 4 млн грн, яким незаконно заволоділи громадяни РФ. Про це Львівському порталу повідомили у відділі інформаційної політики обласної прокуратури.

Йдеться про двоповерховий нежитловий будинок, розташований на одній з центральних вулиць Львова, площею близько 160 м кв. Вартість цієї нерухомості оцінюють у 3,8 млн грн.

Як встановило слідство, будівля належить підприємству, кінцевим бенефіціаром якого є громадяни Російської Федерації. Вони отримали її власність незаконно.

«Представники суб’єкта господарювання вступили у змову із місцевим мешканцем, який, використовуючи підроблене рішення суду, заволодів правом власності на згаданий об’єкт нерухомості. Після чого останній вчинив ряд правочинів із майном задля передачі його у власність товариства», – кажуть у прокуратурі.

За цими фактами відкрито кримінальне провадження за ч.4 ст.190; ч.2 ст.209 та за ч.3 ст.358 ККУ (шахрайство, легалізація майна, одержаного злочинним шляхом, підробки документів).

Львів’янину вже оголосили підозру, а матеріали стосовно інших фігурантів виділили в окреме провадження.

На будинок у центрі Львова вже наклали арешт, тепер його передали АРМА.

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