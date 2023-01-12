Турці повернули землю вартістю майже 54 млн грн

За позовом Самбірської окружної прокуратури суд зобов’язав підприємство повернути Турківській міській раді земельну ділянку вартістю 53,9 млн грн. Про це Львівському порталу повідомили у відділі інформаційної політики Львівської обласної прокуратури.

Як йдеться у рішенні суду, впродовж тривалого часу суб’єкт господарювання ухилявся від умов договору та впродовж декількох років не сплачував орендну плату за користування 8 га землі. Мало того, орендар не використовував її за цільовим призначенням.

Також повідомляється, що земельна ділянка знаходиться за межами одного із сіл Турківської громади і призначена для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів енергогенеруючих підприємств та обслуговування вітроелектростанцій.

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