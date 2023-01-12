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Турці повернули землю вартістю майже 54 млн грн

Андрій Котенський

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За позовом Самбірської окружної прокуратури суд зобов’язав підприємство повернути Турківській міській раді земельну ділянку вартістю 53,9 млн грн. Про це Львівському порталу повідомили у відділі інформаційної політики Львівської обласної прокуратури.

Як йдеться у рішенні суду, впродовж тривалого часу суб’єкт господарювання ухилявся від умов договору та впродовж декількох років не сплачував орендну плату за користування 8 га землі. Мало того, орендар не використовував її за цільовим призначенням.

Також повідомляється, що земельна ділянка знаходиться за межами одного із сіл Турківської громади і призначена для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів енергогенеруючих підприємств та обслуговування вітроелектростанцій.

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