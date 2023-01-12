Росія втратила ще 430 військових, вертоліт і систему ППО

За минулу добу російські окупаційні війська в Україні позбулися ще 430 своїх бійців, гелікоптера, двох артилерійських систем і системи ППО. Про це йдеться на сторінці Генштабу у Facebook.

Загальні бойові втрати ворога станом на ранок 12 січня становлять:

особового складу / personnel ‒ близько 113 990 осіб ліквідовано (+430),

танків / tanks ‒ 3094 одиниці (+0),

бойових броньованих машин / APV ‒ 6159 одиниць (+0),

артилерійських систем / artillery systems – 2082 одиниці (+2),

РСЗВ / MLRS – 437 одиниць (+0),

засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 218 одиниць (+1),

літаків / aircraft – 285 одиниць (+0),

гелікоптерів / helicopters – 276 одиниць (+1),

БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 1865 одиниць (+3),

крилаті ракети / cruise missiles ‒ 723 одиниці (+0),

кораблі /катери / warships / boats ‒ 17 одиниць (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 4826 одиниць (+0),

спеціальна техніка / special equipment ‒ 184 одиниці (+0).

Всі дані уточнюються.

Зазначимо, що у своїх офіційних зведеннях Генштаб подає узагальнену кількість загиблих російських військових. Натомість поранених окупантів у рази більше.

Нагадаємо, коли втрати Росії у війні проти України наближались до 100 тисяч військових, міністр оборони РФ Сєргей Шойгу заявив, що вони є «рекордно низькими».

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