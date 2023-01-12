Росія втратила ще 430 військових, вертоліт і систему ППО

За минулу добу російські окупаційні війська в Україні позбулися ще 430 своїх бійців, гелікоптера, двох артилерійських систем і системи ППО. Про це йдеться на сторінці Генштабу у Facebook.
Загальні бойові втрати ворога станом на ранок 12 січня становлять:
- особового складу / personnel ‒ близько 113 990 осіб ліквідовано (+430),
- танків / tanks ‒ 3094 одиниці (+0),
- бойових броньованих машин / APV ‒ 6159 одиниць (+0),
- артилерійських систем / artillery systems – 2082 одиниці (+2),
- РСЗВ / MLRS – 437 одиниць (+0),
- засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 218 одиниць (+1),
- літаків / aircraft – 285 одиниць (+0),
- гелікоптерів / helicopters – 276 одиниць (+1),
- БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 1865 одиниць (+3),
- крилаті ракети / cruise missiles ‒ 723 одиниці (+0),
- кораблі /катери / warships / boats ‒ 17 одиниць (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 4826 одиниць (+0),
- спеціальна техніка / special equipment ‒ 184 одиниці (+0).
Всі дані уточнюються.
Зазначимо, що у своїх офіційних зведеннях Генштаб подає узагальнену кількість загиблих російських військових. Натомість поранених окупантів у рази більше.
Нагадаємо, коли втрати Росії у війні проти України наближались до 100 тисяч військових, міністр оборони РФ Сєргей Шойгу заявив, що вони є «рекордно низькими».
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Наталя Дуляба