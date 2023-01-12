Петраков більше не тренер збірної України з футболу

Українська асоціація футболу припинила співпрацю з головним тренером національної команди України Олександром Петраковим, повідомляє пресслужба УАФ.

Як відомо восени 2021 року Петраков очолював збірну України, замінивши на цій посаді Андрія Шевченка.

Під керівництвом Олександра Петракова збірна України провела 15 матчів (шість перемог, сім нічиїх, дві поразки, різниця забитих і пропущених м’ячів 23–13).

Водночас унікальним досягненням Олександра Петракова відбулося на тренерській ниві із юнацькою збірною України, коли наша збірна U-20 стала чемпіонами світу.

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