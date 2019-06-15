Збірна України стала чемпіоном світу з футболу U-20

Збірна України перемогла Південну Корею та стала чемпіоном світу з футболу U-20, який проходив у Лодзі (Польща). Матч завершився з рахунком 3:1. Про це повідомляє федерація футболу України.

Тренер збірної України з футболу U-20 Олександр Петраков вирішив внести деякі зміни у центрі поля та атаці. Так, повернулися до старту Хахльов, із перших хвилин розпочав поєдинок Супряга, відбув дискваліфікацію Цітаішвілі. Утім, на план нашого наставника на гру суттєво вплинув епізод на перших хвилинах, коли Конопля сфолив у власному штрафному, а Лі Канг Ін реалізував пенальті. 0:1.

Корейці одразу віддали ініціативу нашій збірній, а українці відповіли ударом Булеци у площину зі штрафного. Синьо-жовті продовжували володіти м’ячем, однак суперники протягом тривалого проміжку часу вміло оборонялися. Корейський «замок» був відімкнутий лише на 35-й хвилині, коли після відскоку в чужому штрафному майданчику Супряга здорово зорієнтувався і пробив у ближній кут що є сили. 1:1.

Наступні гострі моменти сталися уже після перерви. На початку другого тайму азіати володіли ініціативою, Чхо Йон Ук пробив вище воріт. Однак на 53-й хвилині українці відповіли на потуги суперників другим голом Супряги. Конопля прорвався по своєму флангу, після чого віддав пас Владу, а той влучно пробив у дальній кут. 2:1.

Поки корейці оговтувалися, наші хлопці продовжували створювати моменти. Спершу Булеца опинився на чудовій позиції, а пробив значно вище, після чого свій небезпечний постріл поруч зі штангою наніс Корнієнко.

Усередині другого тайму підопічні Чон Чин Йона створили свій найгостріший момент після голу, коли після кутового один із корейців пробивав головою. Однак Лунін якимось дивом зреагував і перевів м’яч у поперечину. Азіати продовжували тиснути, активніше грали флангами та заробляли стандарти, однак зрівняти рахунок так і не зуміли.

Натомість наприкінці зустрічі синьо-жовті збільшили власну перевагу. Цітаішвілі отримав м’яч у центрі і здійснив неймовірний ривок через півполя, після чого здорово пробив у дальній кут. Цей гол остаточно закріпив успіх юнацької збірної України, яка уперше в історії здобула статус чемпіона світу.

Фото: ФФУ