Львів попрощається з Героєм Павлом Малаховським

У п’ятницю, 12 січня, Львів проведе в останню путь ще одного свого полеглого захисника – Павла Малаховського. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

Чин похорону розпочнеться об 11:00 год. у Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла (вул. Театральна, 11). Об 11:30 год. на площі Ринок відбудеться міська церемонія прощання з Героєм.

Поховають військового на Личаківському кладовищі.

Павло Малаховський (06.10.1987-03.01.2023) Львів’янин.

Навчався у Середній загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №86. Закінчив Університет банківської справи у Львові.

У мирний час працював у Публічному акціонерному товаристві «Український інноваційний банк», згодом – у Товаристві з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія Абсолют Фінанс». Протягом 2020-2021 років працював у ТОВ «Нова Пошта».

Захоплювався автомобілями, у дитинстві займався боксом.

Із перших днів повномасштабного вторгнення добровольцем пішов на війну. Боровся проти держави-терориста у лавах 106-ї окремої бригади територіальної оборони Регіонального управління «Захід» Сил територіальної оборони Збройних сил України на південному та східному напрямках.

У Павла Малаховського залишилися син, батьки, бабуся та двоє братів.