Гайдай назвав найгарячіші точки на Луганщині

Очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай розповів, що наразі в напрямку Сватово-Кремінна тривають важкі бої. Ще однією гарячою точкою стала Білогорівка. Про це пише Українська правда.

Так, за даними Гайдая на території Білогорівки українські захисники знищили близько пів тисячі окупантів. Там також залишається близько 100 одиниць ворожої техніки.

«Але і до цього, і після цього територію населеного пункту Білогорівка просто руйнували шаленими обстрілами, досі його обстрілюють і важка артилерія, і танки, і авіабомби, і ракети. Чого там тільки немає. Отже, на сьогодні, на жаль, населеного пункту Білогорівка більше не існує», – зазначив очільник області.

Він додав, що в районі населеного пункту тривають досить серйозні бойові дії. Українським захисникам вдалося покращити свої позиції і вони продовжують стримувати просування ворога.

«Що стосується напрямку Сватово-Кремінна, то там успіх на боці наших сил оборони. Поступово вони звільняють Луганщину, відбувається деокупація», – сказав Гайдай.

Однак Гайдай закликав не очікувати потужного прориву ЗСУ. За його словами, окупанти встигли підготувати міцну лінію оборони і ретельно замінували всю територію.

Нагадаємо, Гайдай також назвав населені пункти, які перестали існувати унаслідок дій росіян.