Сергій Гайдай: «Деякі населені пункти на Луганщині взагалі перестали існувати»

Очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай розповів про ситуацію в області та назвав населені пункти, які перестали існувати унаслідок дій росіян. Про це пише Українська правда.

«Територію Луганщини умовно можна розділити на три частини: одна частина була окупована ще у 2014 році, друга частина – була окупована без потужних боїв після 24 лютого 2022 року і є частина області, де умовно можна провести лінію від Кремінної – Кремінна, Рубіжне, Золоте, Гірське, Лисичанськ і Попасна.

Там 4,5 місяці проходила активна фаза бойових дій. Там деякі населені пункти як Білогорівка, і вона не одна, і місто Попасна взагалі перестали існувати. Внаслідок постійних бойових дій, обстрілів у нас щоденно були тисячі прильотів: від мінометів до авіабомб.

Там розбита вся критична інфраструктура. Повністю зруйнована структура водопостачання. Якраз Попаснянський водоканал і вся його інфраструктура знаходилися біля Білогорівки. Вся система водопостачання, насоси, компресори, очисні споруди – все знищено.

Підстанції електричні – знищені. Кремінська сучасна дороговартісна підстанція, одна з кращих в Європі, – знищена. Вона була здатна витримати навантаження цілої області.

Все, що стосується каналізації і газопостачання – стратегічно все знищено. Окупанти намагалися щось там ремонтувати, але це більше було для відеокартинки. Після підключення газу почали підриватися будинки, тому що просто пошкоджена інфраструктура.

Що стосується води – в містах великих всюди води немає. Вони навіть розконсервували свердловини, але коли були потужні бої дуже багато людей загинули. Їх довгий час ніхто не забирав. Це було літо, 32-34 градуси спеки. Ці всі трупні речовини потрапили в землю і люди, які пили ту воду, почали хворіти».