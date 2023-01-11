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ЗСУ передали сигарет на 20 млн грн, які конфіскували на Львівщині

Андрій Котенський

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На потреби Збройних Сил України передають 315 тис пачок сигарет, які правоохоронці вилучили у підпільному цеху на Львівщині. Про це Львівському порталу повідомили у  відділі інформаційної політики Львівської обласної прокуратури.

Станом на сьогодні вказані сигарети на загальну суму 20 млн грн фактично передані ЗСУ. Цигарки були вилучені під час досудового розслідування кримінального провадження за фактом незаконного виготовлення сигарет з метою їхнього збуту.

За даними слідства, мешканці Львівщини організували підпільних цех із виготовлення сигарет під різними торговими марками. Цю продукцію вони планували збувати у різних областях України.

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