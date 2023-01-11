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У Винниках через палаючий автомобіль мало не згорів будинок

Андрій Котенський

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У Винниках внаслідок пожежі в гаражі зайнявся житловий будинок. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ДСНС Львівщини.

За даними відомства, 10 січня о 20:33 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу в місті Винники на вулиці Лагодовського. Пожежа виникла в металевому каркасному гаражі, розміром 8×4 м.

До місця виклику виїхали рятувальники трьох пожежно-рятувальних частин м. Львова.

На момент прибуття вогнеборців палав автомобіль, і гараж вже був повністю охоплений вогнем, також вогонь перекинувся на поруч розташований двоповерховий цегляний житловий будинок.

Через сильне задимлення вогнеборцям довелось працювати у спеціальних апаратах захисту органів дихання та зору. Приборкати полум’я вдалося о 21:49 год.

Внаслідок пожежі вогонь знищив гараж, автомобіль (марка встановлюється) також дах житлового будинку на площі 40 кв.м., облицювання стін та речі побутового вжитку в одній з кімнат будинку.

До ліквідації пожежі залучили 16 чоловік особового складу та 4 одиниці спецтехніки.

Причини та обставини виникнення пожежі встановлюються.

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