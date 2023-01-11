У парку «Знесіння» виявили зсувонебезпечні схили

У парку «Знесіння» зафіксовано зсувонебезпечні схили на горі Лева. Відвідувачів закликають пересуватись лише ознакованим маршрутом. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Як інформують в адміністрації регіонально-ландшафтного парку «Знесіння», у ході проведення інженерно-геодезичних досліджень було виявлено, що частина схилів гори Лева у парку є зсувонебезпечними. А відтак відвідувачів закликають зважати на встановлені інформаційні знаки та використовувати лише безпечний, перевірений маршрут.

«Згідно з результатами інженерно-геодезичних вишукувань на горі Лева у 2022 році, частина схилів гори є зсувонебезпечними. Тому працівники парку, на основі наукових рекомендацій, закривають стежки на цій території. Єдиним безпечним маршрутом підйому на вершину гори Лева є стежка зі східцями з вулиці Довбуша. Підйом на вершину іншими стежками є небезпечним для відвідувачів і для стану довкілля, про що попереджають встановлені інформаційні знаки. Просимо зі всією відповідальністю взяти до відома цю інформацію. Ми прагнемо, щоб відвідувачі насолоджувалися красою природи Знесіння без ризиків для свого здоров’я та життя, та не завдавали шкоди довкіллю!», – наголошують у РЛП «Знесіння».

На особливо небезпечних і закритих від відвідування схилах заплановано проводити протиерозійні заходи з використанням природних матеріалів.

Також у парку попереджають про неприпустимість використання транспортних засобів, у тому числі й велосипедів, на горі Лева, оскільки вони порушують нестабільний ґрунтовий покрив схилів і сприяють інтенсифікації ерозійних та зсувних процесів. У разі використання транспортних засобів на схилах гори, вживатимуть заходів реагування, зокрема викликатимуть на місце правоохоронні органи.

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