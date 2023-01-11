У Львівській мерії шукали вибухівку

У вівторок, 10 січня, поліція Львівщини перевіряла інформацію про замінування будівлі Львівської міської ради та ще восьми об’єктів на Львівщині. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті із питань цивільного захисту Львівської обласної військової адміністрації.

За даними відомства, перше повідомлення надійшло о 08:07 год. Йшлося про будівлю Львівської міської ради.

Невдовзі після цього зловмисники повідомили також про замінування готелю «Нота Бене Лофт», Львівського Державного університету безпеки життєдіяльності, Львівського апеляційного суду, технологічного коледжу та навіть головного управління Нацполіції Львівщини..

Окрім того вибухотехніки перевіряли повідомлення про замінування ТЦ «Форум» у Львові, госпіталя ветеранів війни у Винниках та готелю «Ріксос Прикарпаття» у Трускавці.

Під час перевірки на жодному з вищезгаданих об’єктів вибухових пристроїв чи речовин не виявили.

Відповідно до ККУ ст. 259, завідомо неправдиве повідомлення про замінування карається позбавленням волі на термін від двох до шести років. Якщо об’єктами повідомлення стали критично важливі об’єкти інфраструктури, споруди, що забезпечують діяльність органів державної влади, заклади охорони здоров’я чи заклади освіти – від чотирьох до восьми років.

Фото: ЛОВА

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