САП скерувала до суду справу нардепки Констанкевич

У середу, 11 січня, прокурор САП за матеріалами досудового розслідування НАБУ скерував до суду обвинувальний акт про обвинувачення чинної нардепки від партії «За майбутнє» Ірини Констанкевич в умисному внесенні завідомо недостовірних відомостей до щорічної декларації. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі САП.

За даними антикорупційної прокуратури, мова про декларацію нардепки за 2020 рік.

«Слідством встановлено, що у декларації за 2020 рік народний депутат не вказала квартиру в одному з центральних районів столиці вартістю близько 2,5 млн грн, яка перебувала у неї в оренді протягом 2020 – 2021 років», – йдеться у повідомленні.

Як відомо, НАБУ і САП повідомили про підозру двом нардепкам Ірині Констанкевич та Маргариті Шол. За версією слідства, вони не вказали орендовані квартири в Печерському районі Києва вартість 2,5 і 5 млн грн відповідно.

Раніше Львівський портал повідомляв, що національне антикорюпційне бюро України оголосило у розшук народну депутатку України IX скликання від партії «Слуги народу» Маргариту Шол.

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