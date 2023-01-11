На Миколаївщині ППО збила ворожий безпілотник

У Миколаївській області українські сили протиповітряної оборони ліквідували російський безпілотник «Орлан-10». Про це повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.
Так, за даними повітряного командування «Південь», 10 січня опівдні силами та засобами протиповітряної оборони було знищено російський безпілотний літальний апарат «Орлан-10».
Кім також додав, що росіяни о 18:35 год. системами залпового вогню вдарили в напрямку Очакова. Обійшлося без постраждалих. окрім того, вночі 11 січня окупанти випустили понад 40 снарядів з РСЗВ по території Куцурубської громади. Наразі наслідки атаки встановлюються, попередньо, без постраждалих.
Нагадаємо, за даними Генштаба, за 10 січня РФ втратила ще 490 бійців, п’ять РСЗВ та два БПЛА.
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Анастасія Диняк