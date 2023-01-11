В Україні ліквідували ще 490 військових РФ

Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні вже близько 112 960 військових, 3 094 танки та 2078 артилерійських систем. Про це йдеться у Facebook Генштабу ЗСУ.
З 24 лютого по 11 січня загальні втрати Росії становлять:
- особового складу ‒ близько 112960 (+490) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 3094 (+10) од,
- бойових броньованих машин ‒ 6159 (+5) од,
- артилерійських систем – 2078 (+5) од,
- РСЗВ – 437 (+3) од,
- засоби ППО ‒ 217 (+0) од,
- літаків – 285 (+0) од,
- гелікоптерів – 275 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1862 (+2),
- крилаті ракети ‒ 723 (+0),
- кораблі /катери ‒ 17 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4826 (+9) од,
- спеціальна техніка ‒ 184 (+1).
У Генштабі додають, що дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.
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Ольга Денисяка