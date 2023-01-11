В Україні ліквідували ще 490 військових РФ

Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні вже близько 112 960 військових, 3 094 танки та 2078 артилерійських систем. Про це йдеться у Facebook Генштабу ЗСУ.

З 24 лютого по 11 січня загальні втрати Росії становлять:

особового складу ‒ близько 112960 (+490) осіб ліквідовано,

танків ‒ 3094 (+10) од,

бойових броньованих машин ‒ 6159 (+5) од,

артилерійських систем – 2078 (+5) од,

РСЗВ – 437 (+3) од,

засоби ППО ‒ 217 (+0) од,

літаків – 285 (+0) од,

гелікоптерів – 275 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1862 (+2),

крилаті ракети ‒ 723 (+0),

кораблі /катери ‒ 17 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 4826 (+9) од,

спеціальна техніка ‒ 184 (+1).

У Генштабі додають, що дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

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