До Львова прибув президент Зеленський

Президент України Володимир Зеленський прибув до Львова з офіційним візитом. Він вже вшанував пам’ять загиблих військових на Личаківському кладовищі. Про це повідомляється у Telegram.

«Розпочав свій візит до Львова з найважливішого – вшанування пам’яті українських воїнів. Слава всім, хто віддав життя за нашу свободу і незалежність нашої держави! Слава Україні!», – йдеться у повідомленні.

Наразі президент проводить координаційну нараду. Головною темою якої є безпекова ситуація у північно-західних областях України.

Зокрема, обговорили стан облаштування охорони на кордоні з Білоруссю та контрдиверсійні заходи на цих територіях.

«Розуміємо, що крім потужних заяв нічого потужного ми там не бачимо, проте повинні бути готовими як на кордоні, так і в областях», – зазначив президент.

Більш детальну інформацію щодо зустрічі Львівський портал повідомить згодом.