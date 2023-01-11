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До Львова прибув президент Зеленський

Анастасія Диняк

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Президент України Володимир Зеленський прибув до Львова з офіційним візитом. Він вже вшанував пам’ять загиблих військових на Личаківському кладовищі. Про це повідомляється у Telegram.

«Розпочав свій візит до Львова з найважливішого – вшанування пам’яті українських воїнів. Слава всім, хто віддав життя за нашу свободу і незалежність нашої держави! Слава Україні!», – йдеться у повідомленні.

Наразі президент проводить координаційну нараду. Головною темою якої є безпекова ситуація у північно-західних областях України.

Зокрема, обговорили стан облаштування охорони на кордоні з Білоруссю та контрдиверсійні заходи на цих територіях.

«Розуміємо, що крім потужних заяв нічого потужного ми там не бачимо, проте повинні бути готовими як на кордоні, так і в областях», – зазначив президент.

Більш детальну інформацію щодо зустрічі Львівський портал повідомить згодом.

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