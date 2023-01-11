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У Львові засудили на 15 років снайпера «ЛНР»

Ольга Денисяка

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На Львівщині до 15 років за ґратами засудили командира снайперського взводу так званої «народної міліції «ЛНР». Про це Львівському порталу повідомили у відділі інформаційної політики Львівської обласної прокуратури.

Прокурори в суді довели, що житель Лисичанська з 2014 року брав участь у незаконному збройному формуванні так званої «ЛНР». Чоловік проходив військову службу на посаді командира снайперського взводу армійського корпусу народної міліції.

«Під час служби засуджений проводив підготовку снайперів та забезпечував функціонування спостережних постів для розвідки ворога, курував виходами диверсійно-розвідувальних груп на підконтрольну Україні територію», – йдеться в повідомленні.

Його засудили заочно до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна за участь у терористичній організації (ч. 1 ст. 258-3 КК України).

В прокуратурі зазначають, оскільки особа знаходиться в розшуку, то початок терміну відбування покарання обчислюватиметься з дня її затримання та приведення вироку до виконання.

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