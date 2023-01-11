30-річного львів’янина судитимуть за ухилення від призову на військову службу під час мобілізації. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

За даними слідства, військовозобов’язаний чоловік, придатний за станом здоров`я для проходження військової служби, був законним порядком повідомлений про час, дату та місце відправки до однієї з військових частин Збройних сил України.

«Однак він умисно, без поважної причини не з’явився до призовного пункту, чим незаконно ухилився від призову на військову службу під час мобілізації, порушив процес комплектування ЗСУ та чинне законодавство», – йдеться в повідомленні.

Відтак до суду скерували обвинувальний акт стосовно 30-річного львів’янина за фактом ухилення від призову на військову службу під час мобілізації (ст. 336 КК України).

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