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У Львові чоловік з ножем напав на свого знайомого

Анастасія Диняк

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У Львові у квартирі на вулиці Науковій чоловік під час конфлікту ледь не зарізав свого знайомого, постраждалий у лікарні. Про це повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Так, 9 січня 0 00:30 год. поліцейські отримали повідомлення про чоловіка з ножовим пораненням в одній із квартир на вулиці Науковій.

Правоохоронці встановили, що того вечора потерпілий 42-річний львів’янин був у гостях. Чоловіки випивали і між ними виник конфлікт, у ході якого 40-річний місцевий мешканець вдарив свого знайомого ножем у груди та живіт. Постраждалого з пораненнями госпіталізували.

Слідчі повідомили затриманому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Йому загрожує до восьми років за ґратами.

Наразі досудове розслідування триває.

Раніше Львівський портал також повідомляв, що у Самборі 35-річна жінка випивала в гостях у знайомого, під час застілля вони почали сваритись і жінка зарізала чоловіка.

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