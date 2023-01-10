Львовом роз'їжджав водій із чужими правами, купленими в Інтернеті

Правоохоронці затримали у Львові хлопця, який купив собі в мережі чужі водійські права. Про це Львівському порталу повідомили у патрульній поліції Львівщини.

Інцидент стався в понеділок, 9 січня, на вул. Городоцькій. Тут патрульні зупинили за порушення автомобіль Audi 80. Водій, 23-річний хлопець, пред’явив для перевірки фальшиве посвідчення.

З’ясувалось, що в базі даних документ зареєстрований на 42-річну жінку. Сам молодик згодом пояснив, що купив це посвідчення в Інтернеті за 5000 грн, бо власного так і не відновив після втрати через нетверезу їзду ще у 2018 році.

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На місце події викликали слідчо-оперативну групу. Попередньо події кваліфікували за ч. 4 ст. 358 (використання завідомо підробленого документа) ККУ.

Санкція статті передбачає штраф або шестимісячний арешт, або до двох років обмеження волі.

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