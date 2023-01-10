Львів попрощається з Героями Сергієм Зайцевим та Григорієм Давидовим

У середу, 11 січня, Львів попрощається ще з двома Героями. Сергій Зайцев та Григорій Давидов загинули, захищаючи Україну від російських окупантів. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської міської ради.

Чин похорону розпочнеться об 11:00 у Гарнізонному храмі свв. апп. Петра і Павла, об 11:30 відбудеться міська церемонія прощання на площі Ринок. Поховають Героїв на Личаківському кладовищі.

Маршрут похоронної процесії: Гарнізонний храм свв. апп. Петра і Павла УГКЦ (вул. Театральна, 11) – пл. Катедральна – пл. Ринок (міська церемонія прощання) – вул. Руська – вул. Підвальна – вул. Володимира Винниченка – пл. Соборна – вул. Пекарська – вул. Шімзерів – вул. Мечникова – Личаківський цвинтар.

Сергій Зайцев (03.09.1990-28.12.2022) Уродженець міста Нікополь Дніпропетровської області.

Навчався у Нікопольській гімназії №11 Нікопольської міської ради. У 2009 році закінчив колишній Нікопольський технікум Національної металургійної академії України. Протягом 2010-2014 років здобував освіту на історичному факультеті Львівського національного університету імені Івана Франка.

Учасник Революції Гідності. Під час вторгнення російських військ, будучи студентом 4-го курсу, добровольцем пішов на фронт. У 2016 році вступив до лав Збройних сил України.

Після повернення до цивільного життя став аспірантом кафедри історичного краєзнавства ЛНУ імені І. Франка, згодом працював на посаді асистента цієї кафедри. Протягом 2020-2022 років обіймав посаду історика Науково-дослідного центру «Рятівна археологічна служба» Інституту археології Національної академії наук України.

У перший день повномасштабного вторгнення російської федерації добровільно став на захист Батьківщини. Боровся із окупантами у складі 60-ї окремої механізованої Інгулецької бригади Корпусу резерву Збройних сил України.

У Сергія Зайцева залишилися дружина та маленька донька.

Григорій Давидов (27.02.1968-31.12.2022) Народився в Будапешті (Угорщина) у сім’ї військовослужбовця. Згодом родина перебралася до села Черляни Львівської області.

Навчався у Городоцькому закладі загальної середньої освіти №4 І-ІІІ ступенів імені Тараса Кулєби та Андрія Одухи Городоцької міської ради Львівської області. Закінчив колишнє професійно–технічне училище №48 міста Львова за спеціальністю «електромеханік по ліфтах». Після завершення навчання проходив строкову військову службу за кордоном.

У мирний час працював монтажником на приватному підприємстві. Захоплювався риболовлею.

Із початком повномасштабного вторгнення став на захист Батьківщини від російських загарбників. Боровся із державою-терористом у лавах 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила оперативного командування «Захід» Сухопутних військ Збройних сил України. Виконував бойові завдання на східному та південному напрямках.

У Григорія Давидова залишилися дружина, син, донька і внук.