Американська компанія виготовить ракетні комплекси VAMPIRE для України

Американська компанія L3Harris Technologies виготовить 14 модульних ракетних комплексів VAMPIRE для України. Перші планують передати до середини 2023 року. Про це йдеться в пресрелізі виробника.

Так, компанія підписала контракт з Міністерством оборони на 40 мільйонів доларів, згідно з яким, має встановити ракетні комплекси на транспортні засоби, надані урядом США. Встановити VAMPIRE мають встановити до кінця 2023 року.

«Переносний комплект VAMPIRE дозволить сухопутним військам України виявляти та збивати ворожі безпілотники, а також захищатися від наземних загроз з боку противника. Системи призначені для забезпечення критично важливих захисних засобів, які допоможуть Україні захистити цивільну інфраструктуру від атак», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в ракетні комплекси VAMPIRE будуть оснащені передовим датчиком наведення WESCAM MX-10 RSTA та ракетами Advanced Precision Kill Weapons System, що дозволить оператору швидко і точно вражати цілі.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки оголосили про новий пакет військової підтримки для України загальною вартістю понад три мільярда доларів. Зокрема до нього увійдуть БМП Bradley.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.