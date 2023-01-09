У Мінцифри розповіли, чи чекати повісток у «Дії»

Новий порядок узяття на військовий облік не передбачає, що повістки надходитимуть через «Дію». Про це повідомив керівник із розвитку електронних послуг Мінцифри Мстислав Банік, пише The Village Україна.

Згідно з постановою Кабміну, у «Дії» має з’явитися новий сервіс – електронний військовий квиток. Як його впроваджуватимуть і як працюватиме сервіс, поки що не розповідають, адже як кажуть у Мінцифри, «потрібно ще багато моментів доопрацювати» з Міноборони.

«Більшість державних сервісів і послуг майже завжди передбачають можливість їхнього запровадження онлайн в «Дії». Війна показала, що доступність цифрових сервісів для громадян – одне з пріоритетних рішень», – додав Мстислав Банік.

Як повідомляв Львівський портал, Новий порядок узяття на військовий облік Кабмін затвердив 30 грудня 2022 року, він уже набув чинності.



Відтепер ставати на військовий облік потрібно із 16 років, а не із 17, як це було раніше. Зробити це можна буде традиційно, а можна в застосунку «Дія», але поки що невідомо, коли почне роботу ця функція.

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