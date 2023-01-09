У Львові за минулий тиждень виписали штрафів за паркування на 1,7 млн грн

За минулий тиждень інспектори з паркування оштрафували 5 189 водії за порушення правил зупинки/стоянки авто, на загальну суму 1 754 880 грн. Кошти від сплати штрафів надходять до міського бюджету Львова. Про це Львівському порталу повідомили в управлінні безпеки Львівської міської ради.

Нагадаємо, мінімальний розмір штрафу – 340 грн. Але, залежно від специфіки правопорушення, він може збільшуватися до 680 грн. Якщо ж водій-порушник не сплачує штраф впродовж 15 днів, то сума подвоюється. Якщо ж сплатити штраф до 10 днів то його сума зменшиться вдвічі.

«Водіїв штрафують і за несплату послуг платного паркування. В такому разі накладається штраф у 20-кратному розмірі від вартості години паркування», – додали в управлінні безпеки ЛМР.

Також, через порушення правил стоянки, за минулий тиждень на арешт-майданчик евакуювали 98 автомобілів. Аби повернути своє авто, власник повинен сплатити 2 тис. 234 грн за послуги евакуатора, ще 140 грн коштує одна доба зберігання авто на майданчику.

Нагадаємо, торік до міського бюджету Львова надійшло 50,2 млн грн від сплати штрафів за порушення правил стоянки/зупинки автотранспорту. Загалом, інспектори з паркування виписали 260 844 повідомлень про притягнення водіїв до адміністративної відповідальності. Як додали в міському управлінні безпеки, через порушення правил стоянки, за минулий рік на арешт-майданчик евакуювали 3 577 автомобілів.

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