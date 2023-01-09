У Ісландії експонують роботи львівських митців про війну

У Рейк’явіку, столиці Ісландії, відкрилась виставка плакатів львівських митців про війну в Україні. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Основою експозиції стали плакати, створені митцями, які мешкали у арт-центрі після початку повномасштабного вторгнення.

Представлені твори належать авторству Богдани Давидюк, Михайла Скопа, Олександра Приймака (Sasha Pes) та Віталія Руппельта (Appex). Демонстрація експозиції у SIM Gallery (Hafnarstræti 16, 101) триватиме до 30 січня.

Виставка творів українських художників у Рейк’явіку відбувається за ініціативи Львівського муніципального мистецького центру та сприяння ісландської організації Artists4Ukraine.

Довідка:

Львівський муніципальний мистецький центр – простір, який об’єднує довкола себе художників, культурологів, музикантів, режисерів та інших представників культурного середовища й індустрій. Створений за кошти міського бюджету та спрямований на реалізацію проєктів у сфері сучасного мистецтва. У перші тижні після 24 лютого волонтери центру приймали вимушених переселенців, надавали їм допомогу та психологічну підтримку.

Artists4Ukraine – ісландська благодійна організація, яка має на меті залучати громадськість Ісландії до підтримки України та просування українських митців, мистецтва і культури.