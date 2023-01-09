Тікаючи з Лиману росіяни вбивали і ґвалтували цивільних, – СБУ

Служба безпеки України перехопила одну з телефонних розмов окупантів, яка засвідчує, що російська армія тікаючи із Лиману та Торська вихваляється вбивствами та зґвалтуваннями цивільних. Відповідний аудіозапис поширила СБУ.

Зв даними СБУ, армія РФ – це воєнні злочинці й маніяки, що насолоджуються знущанням над мирним населенням тимчасово окупованих територій.

«Мы когда Лиман сдавали, там всех повырезали, хохлов еб*ных… Насиловали, резали их там, расстреливали. В Лимане, в Торском всех просто шли, расстреливали. Всех мужиков, кто помоложе, забирали к себе туда, а баб, вот этих молодых: всех *бли, резали их», – зізнається у воєнних злочинах окупант.

Слова російського солдата задокументовані і стануть ще одним доказом у Гаазі для покарання винних у цій війні.

Загалом за фактами порушення законів і звичаїв війни з боку армії РФ Служба безпеки відкрила понад 21 тис. кримінальних проваджень.

Як відомо, інформацію про масове захоронення в Лимані правоохоронці отримали від місцевих жителів. Цивільних поховано в одиночних могилах, військових – у траншеї завдовжки 40 метрів.

На місці масового поховання у Лимані підняли перші 20 тіл цивільних і військовослужбовців ЗСУ. Зараз розкопки тривають на двох локаціях: за попередньою інформацією, в одній поховано близько 200 цивільних, інша є братською могилою військовослужбовців ЗСУ.

Станом на 11 жовтня у Святогірську та Лимані ексгумували 78 тіл, серед них є малі діти та навіть немовля. Станом на 17 жовтня правоохоронці виявили уже 187 тіл на місці масового поховання загиблих від рук окупантів – серед них 35 військових і 152 цивільних.

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